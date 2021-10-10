شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لن يتسرع فى تمديد تعاقد موسيمانى.. وربنا يستر على طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن الأهلى لن يتسرع فى تمديد تعاقد مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى لن يتسرع في تمديد تعاقد موسيمانى.. موسيمانى فاضله سنة في عقده والأهلى مش هيستعجل وأنا لو مكان موسيمانى متكلمش دلوقتى لازم اشتغل واجتهد وأتمنى يركز في النقطة دى خاصة أن جمهور الأهلى بيحبه".

وعن مطالبات بعض اللاعبين بالمشاركة فى الأهلى قال شوبير: "بلاش مشاكل والموسم لسه في أوله واللاعيبة كلها هتاخد فرص فبلاش نعمل مشاكل من دلوقتى، الإصابات بدأت مع صلاح محسن ومحمود وحيد وكل اللاعبين سوف تحصل على فرص المهم نركز ونجتهد عشان عندنا بطولات كتير ، ومش عاجبنى ان الاهلى مش بيلعب مباريات ودية ، كل الفرق بتلعب الا الاهلى معرفش ليه".

وعن بطولة الدوري الموسم المقبل علق شوبير :"أتوقع أن يكون فيوتشر فى مركز متقدم عشان معاه لاعيبة كويسة وفاركو هيكون الحصان الاسود فى البطولة ، وخايف على الاسماعيلى خوف شديد وربنا يستر على طلعت يوسف وأتوقع هزة لسموحة والمصرى عشان سابوا لاعيبة مميزة ، واتوقع أن المقاصة وغزل المحلة والشرقية للدخان هيعانوا بالموسم الجديد عشان متعاقدتوش مع لاعيبة مميزة وكمان معاهم الجونة لو مبدأش كويس زى الموسم اللى فات".

وحسم مسئولو النادي الأهلي، الجدل الذي أُثير مؤخراً بشأن التفاوض مع مدرب أجنبي لخلافة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وأعلن الأهلي أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتفاوض النادي مع أي مدرب أجنبي لتدريب الفريق، وشدد مجلس الأهلي على أن موسيماني مُستمر مع الفريق ولن يرحل حاليا، وتأتي تأكيدات الأهلي بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية تناثر أنباء في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص حول تفاوض الأهلي مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك.

وذهبت هذه التقارير إلى أن الأهلي تفاوض مع فيريرا لخلافة بيتسو موسيماني بدعوى أن الإدارة لا ترغب في بقاء موسيماني بعدما فشل في الفوز بالسوبر المحلي ومن قبله الدوري المصري.