شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تبدأ رحلة الشهادة الإعدادية في أول يوم مدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت البطلة المصرية الصاعدة، هنا جودة لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، صورة عبر حسابها الشخصى على انستجرام، خلال ذهابها إلى المدرسة مع بداية العام الدراسى الجديد.

وعلقت هنا جودة: عام دراسى جديد سعيد علينا كلنا إن شاء الله.. أنا في ثالثة إعدادى.



هنا جودة (1)



هنا جودة (2)

وتُوجت هنا جودة، لاعبة النادى الأهلي، ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي أقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى، لاعبة المعادى، بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

كانت هنا جودة قد تُوجت بمنافسات بطولة الجمهورية فردى ناشئات للفئة العمرية تحت 17 سنة.

كما نجحت فى التتويج مؤخرا بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0.

فيما تُوجت هنا جودة بالميدالية البرونزية فى منافسات نفس البطولة على مستوى مباريات تحت 19 سنة، بعد الخسارة أمام لاعبة روسيا بنتيجة 3/2 لتتوج بميداليتين خلال البطولة.