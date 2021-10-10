شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين أحمد مجدى وسمير لخلافة أسامة نبيه فى جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك لم يستقر على المدرب العام الذى سينضم لجهازه المعاون لخلافة أسامة نبيه الذى تقدم باستقالته عقب انتهاء الموسم الكروى المنقضى، ولم يتم الاتفاق على عودته للجهاز مرة أخرى.

ويبحث كارتيرون مع إدارة نادى الزمالك عن مدرب شاب ينضم لجهازه المعاون لمساعدته فى مهة قيادة الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع إن أحمد مجدى نجم الزمالك السابق عاد بقوة للصورة، ويدرس كارتيرون إمكانية الاستعانة بالمدرب الشاب فى جهازه المعاون، كما ينافسه أحمد سمير نجم الفريق السابق.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفنى للزمالك ملف المدرب المساعد عقب العودة من كينيا لمواجهة توسكر الكينى فى المباراة المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، قام بإعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأوكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سيسافر الفريق على ثلاث مراحل بداية من اليوم.