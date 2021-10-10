شكرا لقرائتكم خبر عن بيخاف من المياه.. بيج رامي يعمل صيادا ويشعر بدوار فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيج رامي بطل اللقب الأشهر والأقوى على مستوى العالم في كمال الأجسام عن الشئ الذى يخشاه ويخاف منه وهو المياه، حيث لديه فوبيا من المياه، ويشعر بدوار خلال تواجده فيها، كما أنه لا يعرف السباحة في البحر، لأن مهنته كانت الصيد من أعلى المركب.

وقال مستر أولمبيا فى تصريحات سابقة له من قبل: "لو شفت المياه بدوخ، رغم انى شغال في المياه طول عمرى، وأنا صياد وعمرى ما عرفت أعوم بسبب مشكلتى مع المياه، والموضوع اتحول لفوبيا ".

كان بيج رامى قد تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر أمس السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020