ماذا قدم عبد الله جمعة فى 130 مباراة مع 5 أندية قبل البيع النهائى للإسماعيلى؟

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الإسماعيلى فى تفعيل بند الشراء فى عقد إعارة لاعبه عبد الله جمعة الظهير الأيمن لفريق حرس الحدود ليستمر اللاعب بقميص الدراويش بالموسم الجديد، ولعب عبد الله جمعة 130 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة برفقة 5 أندية حيث شارك فى 121 بالدورى العام و9 بكأس مصر " بواقع 9621 دقيقة، سجل هدفًا وصنع 8 اهداف وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

وشارك عبد الله جمعة مع النصر فى 33 مباراة ومع المصرى البورسعيدى فى 15 مباراة ومع انبى فى 21 مباراة ومع حرس الحدود فى 46 مباراة ومع الإسماعيلى فى 15 مباراة.

فى سياق آخ، قرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة غداً الاثنين.

وكان لاعبو الإسماعيلى يتدربون يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.

وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.