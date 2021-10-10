بيج رامي .. صور فى حياة مستر أولمبيا

القاهرة - سامية سيد - توج ممدوح السبيعى الشهير بـ بيج رامى ببطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى، بعد تغلبه على منافسه الأمريكى براندون كيري والإيراني هادي شوبان.

وراهن بيج رامي على الفوز باللقب فى هذه النسخة حيث قال خلال المؤتمر الصحفى للبطولة أنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ تتويجه بلقب النسخة الماضية حتى يتمكن من هزيمة نفسه هذا العام والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وقال بيج رامي في المؤتمر الصحفي الذى أقيم على مسرح مستر اولمبيا قائلاً الشتاء قادم غدًا في أورلاندو، وهي نفس الجملة التي أطلقها البطل المصري العالمي قبل التتويج بلقب نسخة العام الماضي.

وتوج بيج رامي ببطولة مستر اولمبيا العام الماضى أيضا فى إنجاز لم يتحقق من قبل .