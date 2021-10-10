شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة إنديان ويلز للتنس بعد الخسارة أمام لاعبة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 72 عالمياً لسيدات التنس، منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، بعد خسارتها أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شئ جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/3، 6/0.

يذكر أن اللاعبه البرازيلية كانت قد خسرت في آخر دور من الأدوار التمهيدية لكنها صعدت الي الدور الرئيسي عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) بدلاً من اللاعبة نادية بودوروسكا التى انسحبت من مواجهة ميار فى دور الـ 64.

وفازت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة 72 عالمياً لسيدات التنس، علي دانكا كوفينيتش لاعبة مونتينيغرو المصنفة 87 عالمياً، في أول مباراة بالدور الرئيسي "دور128" لبطولة إنديان ويلز (WTA1000) للتنس، وذلك بمجموعتين نظيفتين جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/1 6/3

وتقدمت ميار شريف لاعبة التنس إلى المركز الـ72 فى التصنيف العالمي للتنس ، برصيد 1014 نقطة ، حيث استطاعت ميار شريف أن تتقدم 24 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت لقب بطولة ألمانيا الدولية بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين “2/6- 3/6”.