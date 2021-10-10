شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عبد الله السعيد خارج مباراة مصر وليبيا.. وكيروش مدرب "ملو هدومه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ومنتخب مصر لن يشارك فى مباراة الفراعنة مع ليبيا المقرر لها غدا الاثنين بتصفيات كأس العالم ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" عبد الله السعيد لن يلعب مباراة مصر مع ليبيا المقبلة، سيكون هناك دور للثنائى أيمن أشرف وطارق حامد، ومعرفش موقف مصطفى محمد ايه، الجهاز الفنى بيقولوا عنده كدمة خفيفة ولكن معرفش هيلعب ولا ايه، أنا عندى موقف ثابت من مصطفى محمد مش هغيره أنا ضد سلوكه ضد الجهاز الفنى السابق للمنتخب وكنت أتمنى عدم مشاركته وعقابه".

ويضيف شوبير: "عجبنى كيروش جدا خاصة أنه مجتهد جدا وهادى مش منفعل ومش بيحب الانفعالات الزائدة تحسه مدرب "ملو هدومه" محاضراته فى أضيق الحدود ، كلامه كل ماقل ودل وبيعمل قياسات بدنية باستمرار ، قالوا عليه انه كلم افشة ومحمد شريف بعد استبعادهم وده محصلش وبلاش ندخله فى سكة العناد".

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الوحيد والأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.