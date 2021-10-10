شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر مرموش يخطف عيون جماهير الفراعنة من النظرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر مرموش لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف شتوتجارت الألمانى فى خطف أنظار جماهير الفراعنة فى لقاؤ مصر أمام ليبيا و الذى شهد فوز المنتخب المصرى بهدف وحيد فى المباراة التى جرت بينهما أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، فى ظل تسجيله للهدف.

ووضعت جماهير صر ثقة كبيرة فى مرموش للإعتماد عليه من قبل الجهاز الفنى فى المرحلة المقبلة، خاصة أنه لاعب يمتلك الكثير من الثقة فى النفس.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

ويعد عمر مرموش ثاني لاعب مصري يلعب في صفوف شتوتجارت بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب في الفترة بين يناير 1999 إلى يوليو 2001، وامتدح نادي شتوتجارت عمر مرموش، بعد تألقه مع منتخب مصر أمام ليبيا في أول ظهور له خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ليبيا، ويعتبر عمر مرموش 22 عاما، أساسياً في صفوف شتوتجارت، وخاض أول مباراة رسمية له مع المنتخب المصري الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمام ليبيا، وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد.

ونشر نادي شتوتجارت الألماني تغريدة عبر حسابه على توتير أشاد خلالها بأداء مرموش وجاء فيها : "يديرها عمر مرموش، حقق الوافد الجديد جائزة BL Rocki لأفضل لاعب صاعد لشهر سبتمبر، وحصل على الهداف لمنتخب مصر ضد ليبيا، تهانينا واستمر في الأمر يا عمر".

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمر مرموش فى الصور التالية:



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