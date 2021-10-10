شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز بعد انضمامه لأهلى جدة: الأفضل قادم.. شكرا على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق التونسى حمدى النقاز، على انتقاله من نادى الزمالك إلى أهلى جدة السعودى في صفقة انتقال حر بعد منع قيده في قائمة القلعة البيضاء بسبب عقوبة إيقاف القيد التى يعانى منها الزمالك والتى حرمته من قيد أى صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفى الماضى.

وكتب حمدي النقاز عبر حسابه على انستجرام: "بفضل الله تعالى وبحمده سأخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرتى مع النادى الأهلى، الأفضل قادم إن شاء الله شكراً على الدعم والمحبة".



حمدى النقاز

وأعلن نادى الأهلى السعودى، مساء أمس السبت، تعاقده رسميا مع اللاعب التونسى حمدى النقاز لنهاية الموسم الكروى الجارى 2021-2022 فى صفقة انتقال حر.

وذكر بيان نادى الأهلى السعودى عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (28 عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر".

وأنهى الزمالك وأهلي جدة اتفاقهما على إعارة النقاز إلى أهلي جدة بعقد ثلاثي بين الزمالك واللاعب والنادي السعودي على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.