وزير الرياضة يهنئ بيج رامي بفوزه بلقب مستر أولمبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بعد فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي، والتي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك بالبطولة -التي تعد أشهر وأقوي بطولة في كمال الأجسام على مستوى العالم- 16 لاعباً من مختلف الجنسيات، وكان بيج رامى قد توج بلقب مستر أولمبيا كأول مصري وأفريقي وعربي في نسخة 2020.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى والعرض الرائع الذي قدمه "بيج رامي" في بطولة مستر أولمبيا بالشكل الذي مكَّنه الحفاظ على اللقب، والفوز به للعام الثاني على التوالي، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية التي تشهد إنجازات متتالية في جميع الألعاب الرياضية على مستوى البطولات القارية والعربية والإقليمية والدولية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية، والأبطال الرياضيين.

وأوضح أشرف صبحي أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية وجميع الاتحادات الرياضية؛ لمتابعة البرامج والمعسكرات التدريبية المحدد تنفيذها للاعبي المنتخبات المصرية استعداداً للبطولات المقبلة، حرصاً على مواصلة الإنجازات، والفوز بألقاب مختلف البطولات.