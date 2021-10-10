رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا مع البرتغال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على ضيفه القطري بثلاثية نظيفة ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 37 ثم أضاف جوزيه فونتي الهدف الثاني في الدقيقة 48 قبل أن يختتم أندريه سيلفا التسجيل في الدقيقة الأخيرة.

وعزَّز قائد البرتغال تصدره لقائمة هدافي المباريات الدولية في كرة القدم رافعا رصيده إلى 112 هدفا، ليواصل الابتعاد عن النجم الإيراني السابق علي دائي.

وبهدفه في مواجهته الأولى أمام قطر أمس السبت، أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف ضد منتخبات مختلفة، حيث وصل المجموع إلى 46 منتخبا.

وحقق صاحب الـ36 عاما رقما تاريخيا جديدا بعدما بات أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، ليفك الشراكة مع الإسباني سيرجيو راموس (180 مباراة).

يُذكر أن مباراة البرتغال وقطر كانت بمثابة تحصيل حاصل ولا يتم إضافة نتيجتها لحصيلة النقاط حيث أن الهدف منها هو إكساب قطر الاحتكاك اللازم قبل استضافة المونديال العام المقبل.