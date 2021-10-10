موعد مباراة مصر وليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المنتخب الليبي، نظيره المصري، في التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب 28 مارس، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وكان المنتخب المصري قد فاز على ليبيا في الجولة الثالثة في القاهرة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش من تصويبة صاروخية.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية.

ويتصدر الفراعنة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

تشكيل المنتخب

من المتوقع أن يبدأ كيروش، المدير الفني للفراعنة بالتشكيل التالي:

الشناوي

فتوح، حجازي، الونش، أكرم توفيق

طارق حامد، محمد النني، صلاح، مرموش، عبدالله السعيد (السولية)

مصطفى محمد

القناة الناقلة

وسينقل اللقاء على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات.