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غزل المحلة يستقر على ترضية نجومه "المخلصين" قبل انطلاق الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - استقر على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة على ترضية بعض اللاعبين أبناء الفريق، والذين فضلوا الاستمرار داخل الفريق الموسم المقبل، وعدم الرحيل، عقب الأداء القوى الذى ظهروا به في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى.

ويناقش على العباسى مع لجنة الكرة حاليا أسماء اللاعبين الذين سيتم رفع قيمة عقودهم، وذلك لتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق بين اللاعبين وتحسين الدخل المادى؛ لعدم خلق أزمات الموسم المقبل.

ويخوض فريق غزل المحلة، بقيادة محمد عودة، معسكرا مغلقا لمدة 8 أيام في القاهرة، ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف ينطلق يوم الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

ويسعى محمد عودة من خوض بعض اللقاءات الودية القوية خلال فترة المعسكر، عقب الانتهاء من ملف التعاقدات وغلق باب القيد، حيث تمكن من إبرام 16 صفقة جديدة للفريق المحلاوى، وذلك للاستقرار على التشكيل الأساسى للفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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