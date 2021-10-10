شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستقر على ترضية نجومه "المخلصين" قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة على ترضية بعض اللاعبين أبناء الفريق، والذين فضلوا الاستمرار داخل الفريق الموسم المقبل، وعدم الرحيل، عقب الأداء القوى الذى ظهروا به في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى.

ويناقش على العباسى مع لجنة الكرة حاليا أسماء اللاعبين الذين سيتم رفع قيمة عقودهم، وذلك لتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق بين اللاعبين وتحسين الدخل المادى؛ لعدم خلق أزمات الموسم المقبل.

ويخوض فريق غزل المحلة، بقيادة محمد عودة، معسكرا مغلقا لمدة 8 أيام في القاهرة، ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف ينطلق يوم الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

ويسعى محمد عودة من خوض بعض اللقاءات الودية القوية خلال فترة المعسكر، عقب الانتهاء من ملف التعاقدات وغلق باب القيد، حيث تمكن من إبرام 16 صفقة جديدة للفريق المحلاوى، وذلك للاستقرار على التشكيل الأساسى للفريق.