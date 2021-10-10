شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض مرانه الرئيسي بملعب الشهداء استعدادا لمواجهة ليبيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الوحيد والأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي غدا الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

كما حرص كيروش والجهاز المعاون علي الاجتماع باللاعبين وتحفيزهم على ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا على أرضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز يقرب الفراعنة من التأهل بنسبة كبيرة للغاية، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وأنجولا 3 نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وفي حالة فوز الفراعنة أمام ليبيا ثم الفوز على الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية.

وأبدى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته بالفوز على نظيره ليبيا، في المباراة التى جرت بينهما، الجمعة، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وقال كيروش: "استحققنا الثلاث نقاط وتوقعت الفوز أمام ليبيا ولعبنا كرة قدم جيدة، لاعبو منتخب مصر يبذلون أفضل ما لديهم، والاستعداد لمباراة ليبيا بدأ مبكرا، وكان لا بد من تسجيل أهداف أكثر من ذلك، حيث كان هناك تركيز بشكل عال أمام ليبيا ومحاولات على كل كرة في اللقاء".

وتابع كيروش: "ليبيا تصدروا بسبب قوتهم وأنهم لديهم مدرب جيد، وكان لا بد علينا التركيز من أجل الفوز، وهو ما حدث، ونتصدر المجموعة الآن وسنقاتل حتى النهاية للحفاظ على الصدارة".

في سياق متصل وفر مسئولو سفارة مصر بليبيا أمن خاص لمرافقة بعثة الفراعنة في أي مكان والحفاظ علي تركيز اللاعبين والجهاز الفني للمباراة المرتقبة غدا من أجل تسهيل مهمتهم.

كما أجرت بعثة منتخب مصر بالكامل عقب وصولها لليبيا مسحة كورونا بناء علي طلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قبل المباراة بـ48 ساعة على أن تظهر نتيجتها اليوم كما هو متبع قبل كل مباراة رسمية.