شكرا لقرائتكم خبر عن 1821 دقيقة محصلة ظهور أحمد عيد مع الزمالك قبل الإعارة للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الإسماعيلى فى استعارة أحمد عيد لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش لمدة موسم قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، ولعب أحمد عيد 22 مباراة مع الفارس الأبيض بواقع " 16 بالدورى العام ومباراة بكأس مصر و5 بدورى أبطال أفريقيا " بواقع 1821 دقيقة، صنع هدفًا.

وخصص الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى في معسكر الإسكندرية لتجهيز الثنائى عمر رضوان وأحمد عيد الوافدان الجدد لصفوف الدراويش لتجهيزهم فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يلاقى الدراويش نظيره سموحة ودياً في 11 أكتوبر الجارى قبل أن يختتم ودياته ويعود للإسماعيلية لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد لإنطلاق الدورى.

قرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة الاثنين المقبل.

وكان لاعبو الإسماعيلى يتدربون يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.

وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.