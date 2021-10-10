تعرف على نتائج مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

فاز المصري ممدوح السباعي الشهير بـ"بيج رامي" بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي.



وأسدل الستار في الساعات الأولى من صباح الأحد على منافسات بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبات رامي أول لاعب يفوز بالبطولة مرتين على التوالي منذ فيل هيث الذي حقق اللقب 7 مرات متتالية ما بين 2011 و2017.

وحصد رامي المركز الأول يليه الأمريكي براندون كوري ثم الإيراني هادي جوبان والأمريكي هانتر لابرادا وفي المركز الخامس جاء الأمريكي نيك واكر.

وظهر رامي في حلة مثالية في اليوم النهائي مع شوبان وكوري مما وضع لجنة التحكيم في اختبار صعب، قبل أن يحسم رامي التفوق في النهاية.

رامي سيحصل على جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار أمريكي مقابل 150 ألف لكوري و100 ألف لشوبان و40 للابرادا و35 لووكر.