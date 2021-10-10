شاهد لحظة تتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عاش بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السباعي الشهير بـ "بيج رامي" لحظات استثنائية إبان إعلان تتويجه بطلاً لمسابقة مستر أولمبيا 2021.



بيج رامي نجح في الحفاظ على لقبه الذي حققه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في الساعات الأولى من فجر الأحد، بتحقيق البطولة التي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقبل لحظات من إعلان اسم الفائز ببطولة مستر أولمبيا 2021، كان بيج رامي يتمتم بعض الكلمات، بعدها بدأ مقدم حفل توزيع الجوائز إعلان الفائز، لتهتف الجماهير الحاضرة باسم النجم المصري، قبل تتويجه، ليبتسم وسط غضب منافسه الأمريكي براندن كوري الذي حل ثانياً.

وانفجر بيج رامي فرحاً بإنجازه التاريخي، ورفع يديه إلى السماء، ثم صرخ أكثر من مرة ملوحاً بيده، قبل أن يحتضن زميله الأمريكي كوري وبعده بقية منافسيه.

كم تبلغ جائزة بيج رامي؟

بيج رامي تسلم جائزة مستر أولمبيا 2021، وهي عبارة عن شيك بنكي بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.

وابتسم رامي وهو يقدم الميدالية الذهبية التي حصل عليها وبدأ في استعراض جسده للجماهير في حالة سعادة غامرة متلقياً إطراء وتصفيق من الحاضرين.

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021