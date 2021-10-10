المصري بيج رامي بطل مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكن المصرى ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي.



وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم الأحد، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

وشارك ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" بطل كمال الأجسام، في منافسات بطولة مستر أولمبيا والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى 10 من نفس الشهر.

ودخل البيج رامي، مسابقة مستر أولمبيا حاملا لقب الموسم الماضي كما شارك ثلاثي مصري برفقته وهم حسن مصطفى ومحمد شعبان وأحمد وردانى.

وطالب البطل بيج رامي، جمهوره ومحبيه بالدعاء له خلال الفترة المقبلة قبل مشاركته في مستر أوليمبيا 2021، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "اخواتي وحبايبي كل اللي محتاجه منكم اليومين دول دعواتكم الخالصة من القلب ان ربنا يكرمنا ويفرحنا ونفرح كل الناس ويكون اللقب مصري للسنة التانية..دعواتكم بالتوفيق لينا ولكل أبطال مصر.. موعدنا يوم ٨ و٩ بإذن الله".

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020