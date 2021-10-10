شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل بداية من اليوم الأحد، فريق الاتحاد السكندري، معسكره المغلق ببرج العرب في الإسكندرية لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل، والمقرر انطلاقه بعد أسبوعين من الآن.

ويسعى حسام حسن لرفع اللياقة البدنية للاعبين، وتحفيزهم لتحقيق انطلاقة مميزة تساعدهم على توطيد العلاقة مع جماهير الثغر، كما طالب العميد من الصفقات الجديدة بتقديم نفسها بصورة جيدة في فترة التجهيز للدوري، موضحا أن المنافسة على حجز مكان أساسى فى التشكيل مفتوحة لجميع اللاعبين بشكل متساوٍ.

وأكد المدير الفني لزعيم الثغر للاعبين أن ترك صورة طيبة وانطباع إيجابى لدى الجماهير في بداية الموسم يسهل مأمورية اللاعبين طوال الموسم، خاصة حال تراجع النتائج وهو ما يحدث لجميع الأندية.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا كبيرا على نظيره دهميت، مساء، الاثنين الماضى، بأربعة أهداف دون مقابل فى المباراة الودية التى خاضها الفريق لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين والاطمئنان على مدى الاستفادة من التدريبات، استعدادا لانطلاق بطولة الدورى العام، وسجل رباعية الاتحاد كل من كريم الديب، وساليفو مورو، وأحمد راشد، وبنجامين بواتينج.