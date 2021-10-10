شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصن موسيماني ويخمد فتنة التفاوض مع مدرب الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي، الجدل الذي أُثير مؤخراً بشأن التفاوض مع مدرب أجنبي لخلافة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وأعلن الأهلي أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتفاوض النادي مع أي مدرب أجنبي لتدريب الفريق، وشدد مجلس الأهلي على أن موسيماني مُستمر مع الفريق ولن يرحل حاليا، وتأتي تأكيدات الأهلي بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية تناثر أنباء في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص حول تفاوض الأهلي مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك.

وذهبت هذه التقارير إلى أن الأهلي تفاوض مع فيريرا لخلافة بيتسو موسيماني بدعوى أن الإدارة لا ترغب في بقاء موسيماني بعدما فشل في الفوز بالسوبر المحلي ومن قبله الدوري المصري.

في هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق ، موضحاً أن النادي لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع فيريرا ، وشدد المصدر على أن موسيماني مُستمر مع الأهلي ولا توجد نية للإستغناء عنه خاصة وأن الموسم الجديد سيبدأ أواخر أكتوبر الجاري ، وأوضح المصدر أن فيريرا لم يصل للقاهرة كما زعم البعض ولم يتفق معه الأهلي لتدريب الفريق ، وشدد المصدر على أن تجديد عقد موسيماني مسألة وقت وسيتم في غضون الأيام المقبلة.