شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يصل القاهرة اليوم لبدء معسكره المغلق استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل صباح اليوم الأحد، فريق الجونة، بقيادة مدربه رضا شحاته، إلى القاهرة لبداية معسكرهم المغلق، استعدادا للموسم المقبل من الدوري والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

واكتفى الفريق الساحلي بفترة إعداد في الجونة خلال الأسابيع الماضية، لم يجر فيها الفريق أي مباريات ودية، بينما قاد رضا شحاته بعض التدريبات على شاطئ البحر لرفع الحمل البدني على اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد.

وتأجل انضمام عماد السيد، حارس مرمى الجونة، لتدريبات فريقه بعدما انتقل من صفوف الاتحاد السكندري، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات، ليبدأ الحارس السابق لنادي الزمالك والاتحاد تدريباته غدا الأحد.

وضم الجونة هذا الصيف كلا من، المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.