موعد مباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة سوريا ولبنان والقنوات الناقلة في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يستضيف استاد الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان مباراة ديربي الشام بين سوريا ولبنان ضمن الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2022 للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات «إيران، كوريا الجنوبية، العراق، والامارات».

وسيدخل صاحب الأرض «منتخب سوريا» المباراة بظروف صعبة، بعدما تذوق مرارة الخسارة للمرة الثانية في التصفيات النهائية على يد كوريا الجنوبية في الدقائق الأخيرة بالجولة الماضية (2-1).

وكان المنتخب السوري قد خسر في الجولة الأولى أمام إيران بهدفٍ دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع الامارات (1-1)، قبل أن يعود من كوريا الجنوبية بدون نقاط بعدما سجل نجم توتنهام «سون هيونج مين» هدف الانتصار للنمور في الدقيقة (89).

وسيسعى نسور قاسيون إلى تحقيق الانتصار على لبنان في المباراة الرابعة وتعديل المسار قبل فوات الآوان على أمل خطف المركز الثالث على أقل تقدير، وخوض منافسات الملحق، وان كان الحديث عن ذلك مبكرًا.

على الجهة المقابلة، قدم منتخب لبنان اداءًا رائعًا في الجولة الماضية أمام العراق ولكنه فشل في هز الشباك لينتهي اللقاء بلا غالب ولا مغلوب، وسيبحث رجال الأرز عن ترجمة الفرص إلى أهداف في مواجهة سوريا لخطف الثلاث نقاط.

ويتواجد المنتخب اللبناني في وضعية أفضل من سوريا بترتيب المجموعة، حيث حصد نقطتين بالتعادل مع الامارات في الجولة الأولى، والعراق في الثالثة، وخسر مرة واحدة كانت في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وتتواجد كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ7 نقاط، مقابل نقطتين لكل من الامارات والعراق ولبنان، في حين حصدت سوريا نقطة واحدة حتى الآن.

ما هو موعد مباراة سوريا ولبنان؟

يحين موعد مباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، على استاد الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الامارات، 19:00 بتوقيت السعودية ودمشق وبيروت، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان؟

وينقل بث مباشر مباراة سوريا ولبنان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية SSC المشفرة.

ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب، والقناة الرابعة العراقية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، على تردد 11678 عمودي، بمعدل 27500، وبتصحيح 7/8.