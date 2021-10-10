تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

تقام مساء اليوم الأحد عدة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



فضلا عن ذلك، سيقام اليوم الأحد نهائي بطولة دوري الأمم الاوروبية بين فرنسا وإسبانيا، إلى جانب مباراة تحديد المركز الثالث.

يواجه منتخب إيطاليا نظيرته بلجيكا للمنافسة على المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، الثالثة مساء بتوقيت القاهرة

وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقام نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد بين المنتخب الفرنسي ونظيره الإسباني.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

تنطلق منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، في الساعات المتأخرة من يوم الأحد، حين يواجه منتخب البرازيل نظيرته كولومبيا.

وستقام المباراة المرتقبة على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" في تمام الساعة 12 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ليلا بتوقيت أبوظبي، 11 مساء بتوقيت القاهرة.

وستقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بنقل مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية بشكل حصري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستقبل منتخب الأرجنتين، منافسه أوروجواي على ملعب "مونيمونتال"، وذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف صباحا بتوقيت أبوظبي، الواحدة والنصف ليلا بتوقيت القاهرة.

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستقوم بنقل مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية بشكل حصري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يحتضن الملعب الأولمبي مباراة مرتقبة بين منتخب موريتانيا وضيفته تونس، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة مساء بتوقيت تونس.