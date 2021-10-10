شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك الأول يطير إلى كينيا لتمهيد استقبال الفريق قبل مواجهة توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر الوفد الأول من بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى كينيا استعدادًا استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر أن تسافر البعثة إلى كينيا على ثلاث مراحل، وسيسافر وفد اليوم، الأحد ويضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدًا الاثنين.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر، ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.