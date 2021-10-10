شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تتويج بيج رامى بمستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رامى السبيعى "بيج رامى" لاعب كمال الاجسام الميدالية الخاصة بمستر اولمبيا للمرة الثانية عقب حصد اللقب واشادة جميع الحضور بالإنجاز الذى حققه الفرعون المصرى على الأراضى الأمريكية.

بعرض قوى خلال نهائي منافسات مستر أولمبيا وواصل المصري «بيج رامي» تألقه في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة 3 لاعبين مصريين على رأسهم السبيعي.

وقد قدم بيج رامي عرضًا مميزًا صباح امس، مما أهله لنهائيات البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم.

تمكن المصرى ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم الأحد، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020

وكان بيج رامى قد تُوج بلقب مستر أولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى، في البطولة الأشهر والأقوى فى العالم عام 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.

بيج رامي

بيج رامي يتوج بمستر اولمبيا