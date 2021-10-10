شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد العرض النهائي لـ بيج رامي في منافسات مستر اولمبيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهر ممدوح السبيعى "بيج رامى" لاعب كمال الأجسام بعرض قوى خلال نهائي منافسات مستر أولمبيا، وواصل تألقه في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة 3 لاعبين مصريين، على رأسهم السبيعي.

وقد قدّم بيج رامي عرضًا مميزًا فجر الأحد، مما أهله لنهائيات البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم.

وينافس البطل المصري على لقب البطولة رفقة كل من: الأمريكي هنتر لابرادا، الإيراني هادي شوبان، الإنجليزي نيك والكر، الغاني ويليام بوناك، الأمريكي براندون كيري.