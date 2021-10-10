شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمباراة الحرس الوطنى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لرحلة النيجر التى سيواجه خلاله فريق الحرس الوطني ببطولة أفريقيا ،وانتظم محمد شريف، لاعب الفريق في تدريبات الكرة أول أمس الجمعة، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية وبذلك يؤكد اللاعب جاهزيته للسفر مع الأهلي يوم 14 أكتوبر الجاري إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني يوم 16 الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما ظهر كايل سولمون محلل الأداء الجديد بالفريق في مران الأهلي مساء أول أمس ، الجمعة، بعدما تعاقد معه النادي مؤخراً قادماً من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لينضم للجهاز المعاون لـ بيتسو موسيماني خلال الفترة المقبلة ، ويأتي تعاقد موسيماني مع محلل أداء جديد بعد رحيل يويشا فالدويا بنهاية الموسم الماضي حيث رحل يوشا رفقة المدرب العام كيفين جونسون.

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.