شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام محمد الدسوقى مع المقاصة قبل اللعب للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الإسماعيلى فى التعاقد مع محمد الدسوقى الظهير الأيسر لمصر المقاصة لتدعيم الجبهة اليسرى للدراويش بعد انتهاء إعارة حسين السيد مارسيلو ظهير الطلائع الذى انتقل لبيراميدز، ولعب محمد الدسوقى 57 مباراة بواقع" 55 بالدورى العام ومباراتين بكأس مصر " بواقع 4318 دقيقة، صنع 3 أهداف خلال مسيرته مع الفريق الفيومى.

وأكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، المشرف العام على فريق الكرة، أن مجلس الإدارة واللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة بالتنسيق مع الجهاز الفنى قد أبرمت مجموعة من الصفقات وجاءت كالتالى أحمد عادل عبد المنعم (حارس مرمى) ،عمر رضوان (حارس مرمى) ،عصام صبحى (ظهير أيمن)، عبد الله جمعة (ظهير أيمن)، أحمد عيد (ظهير أيمن) ،محمد الترهونى (ظهير أيسر) ،محمد دسوقى (ظهير أيسر) ، الزامبى جاستن شونجا (مهاجم) .

وقال عماد سليمان فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى: "تلك الصفقات جاءت بعد جهود كبيرة من اللجنة ، استمرت حتى اللحظات الأخيرة وفى ضوء الإمكانات المتاحة للنادى ماديا وحسب الفرص المتاحة فى سوق الانتقالات، اجتهدنا بغية تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سيكونوا إضافة حقيقة للفريق".

ويضيف عماد سليمان :"محمد حسن لاعب الوسط تم الاتفاق معه على كل شىء وحاولنا حتى اللحظات الأخيرة استقدامه سواء بدفع مقابل مادى أو من خلال صفقات تبادلية لكن مسئولو نادى سيراميكا تمسك باستمرار اللاعب بعد خوضه تجربة الإعارة ضمن صفوف الدراويش الموسم الماضى".

وأكمل المشرف على الإسماعيلى: "محمد الترهونى له مكان فى قائمة الفريق وموقف النادى سليم بدون ادنى شك وقدمنا كل أوراق اللاعب ونتمنى من اتحاد الكرة إعطاء الحق لاصحابه والذى نثق فيه أن يساند الفريق فى قيده حتى نتمكن من إشراكه".

ويضيف عماد سليمان :"محمد مجدى حارس المرمى ووجيه عبد الحكيم الجناح خرجا على سبيل الإعارة لصفوف فريق نادى هويدى (مصر المقاصة سابقا) وعمر هنيدى سينتقل معارا للمريخ البورسعيدى ومحمد الضرف انتقل بشكل نهائى ضمن صفقة تبادلية للمقاصة من أجل ضم محمد دسوقى فيما بات حازم مرسى على قائمة الإنتظار وهناك تفكير لإعارة كل من محمود عبد الله ومروان شوقى".