نشرة السبت.. سلة الأهلي تتوج بالبطولة العربية.. وأهلي جدة يعلن ضم النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 9 أكتوبر 2021.

رسميا.. أهلي جدة يعلن ضم حمدي النقاز مجانا

رسميًا.. الزمالك يواجه توسكر الكيني 22 أكتوبر ببرج العرب

بيراميدز يهزم أهلي بني غازي وديًا استعدادا لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منتخب مصر يصل لبنغازي لمواجهة ليبيا في تصفيات المونديال

غانا تتجاوز زيمبابوي في تصفيات كأس العالم

سلة الأهلي تتوج بالبطولة العربية للمرة الأولى على حساب الكويت الكويتي

مران الزمالك.. جلسة مع سيسيه.. راحة لخماسي الشباب.. وفقرة للتسديد

منافس مصر.. السودان تعود بنقطة من غينيا وتبتعد خطوة أخرى عن المونديال

مصدر يكشف لمصراوي موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي

الزمالك يُعلن وصول رزاق سيسيه للانضمام لفريقه