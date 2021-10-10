موعد مباراة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الامارات والعراق والقنوات الناقلة في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يستضيف منتخب الامارات شقيقه منتخب العراق على استاد زعبيل بنادي الوصل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات «إيران، كوريا الجنوبية، لبنان، وسوريا».

وسيدخل المنتخب الاماراتي المباراة بهدف تحقيق الانتصار الأول بالمرحلة النهائية في التصفيات، وذلك من أجل إحياء آماله لمواصلة حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وظهر الأبيض بأداء مخيب في الثلاث جولات الماضية، فبعد تعادله بدون اهداف أمام لبنان في المباراة الافتتاحية، تعادل مجددًا مع سوريا بهدفٍ لمثله في الجولة الثانية، قبل أن يتجرع طعم الخسارة على يد ضيفه إيران بهدفٍ دون رد.

في المقابل، يخوض منتخب العراق المباراة وحاله كحال الامارات، حيث لم يعرف طعم الانتصار حتى الآن، تعادل مع كوريا الجنوبية ولبنان بدون اهداف في الجولة الأولى والثالثة على الترتيب، وخسر أمام إيران بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

وسيسعى المنتخب العراقي إلى تعديل مساره في تصفيات كأس العالم 2022 بخطف الثلاث نقاط وحجز المركز الثالث حتى موعد مباريات الجولة الخامسة التي تقام في شهر نوفمبر القادم.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وتتواجد كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ7 نقاط، مقابل نقطتين لكل من الامارات والعراق ولبنان، في حين حصدت سوريا نقطة واحدة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة الامارات والعراق؟

يحين موعد مباراة الامارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، بإدارة من الحكم الياباني «ريوجي ساتو».

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت أبو ظبي، 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الامارات والعراق؟

وينقل بث مباشر مباراة الامارات والعراق في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية SSC المشفرة، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب، والقناة الرابعة العراقية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، على تردد 11678 عمودي، بمعدل 27500، وبتصحيح 7/8.