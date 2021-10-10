شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في أوغندا يستقبل إداري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل، صباح اليوم الأحد، المستشار رامي كمال، قنصل السفارة المصرية بأوغندا، محمود جابر، المدير الإداري للمصري البورسعيدي، وذلك لمناقشة كافة ترتيبات بعثة المصري التي تصل إلى كمبالا صباح الأربعاء المقبل، استعدادًا لملاقاة مضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي.

وتوجه مساء أمس السبت محمود جابر، المدير الإداري لفريق المصري، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك عبر طائرة الخطوط الجوية القطرية التي تغادر مطار القاهرة في الثامنة مساء الغد في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل مواصلة الرحلة إلى مطار عنتيبي بأوغندا.

وتجرى مواجهة المصري وسلطات الموارد الأوغندي، في السادس عشر من أكتوبر الجاري على ملعب سانت ماري بكمبالا ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفدرالية، حيث سيتم إتمام كافة ترتيبات حجز الفندق الذي سيقيم به الفريق، وكذلك ملاعب التدريب وتنقلات الفريق طوال فترة اقامته بالعاصمة كمبالا.