شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: فوجئت بإيقاف القيد وأتمنى مساعدة الزمالك لإعارتي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود شبانة، لاعب الزمالك، أنه تفاجأ بإيقاف القيد داخل الأبيض، وقال: فوجئنا بإيقاف الزمالك فترتين، كانت هناك مفاوضات من أكثر من ناد، على رأسهم الإسماعيلي، ويحيى الكومي تحدث معي واتفقنا على كل شيء من أجل الانتقال للدراويش، لكن حدثت متغيرات قبل إغلاق القيد بساعتين جعلت الصفقة لم تتم".

وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية: "أتواجد مع الزمالك حتى شهر يناير المقبل، لا توجد مباريات كثيرة حتى الانتقالات الشتوية، مستمر مع الفريق وسأتدرب، وأتمنى الزمالك يساعدني للخروج معارا في يناير، ماحدث سيجعلني خارج المنتخب ببطولة كأس العرب".

وفى سياق متصل أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد لفترتين، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

وأضاف لبيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم تأييد عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.