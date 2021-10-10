شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: لعبت للزمالك مصابا.. وكارتيرون قال لنا "الحارس له غلطة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر المعار من صفوف الزمالك، أنه تحامل على نفسه بعد إصابته قائلا: "كنت ألعب مع النادي وأنا مصاب والأطباء كانوا يطلبوا مني عدم اللعب، وهذا الأمر لم يتم تقديره، وكنت أتعرض للظلم من المدرب بدون أي أسباب".

وفجّر جنش مفاجأة حينما أكد أن كارتيرون أبلغ الحراس أن أي خطأ من حارس الفريق الأساسي سيتم منح الفرصة لحارس آخر، ورفضت هذا القرار بعد الهزيمة من الأهلي حتى لا يتم اتهامي بأني كنت السبب الوحيد للهزيمة.

وأضاف جنش، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "بعد استبعاده من التشكيل الأساسي، ذهبت إلى كارتيرون وقلت له إن الحديث تغير وأنه كان يقول أن من يلعب بشكل أساسي لن يجلس احتياطيا، وعندما ألعب يتم تغيير القواعد من أجل الجلوس من جديد على مقاعد البدلاء

وتابع حارس مرمى فيوتشر المعار من الزمالك: "تحدثت كارتيرون مع حراس الزمالك وأكد أن محمد عواد في أحد المرات كان يقدم مستوى متميز ولن يجلس على مقاعد البدلاء، وأرسل لي كاريترون مع مدرب حراس المرمى بأنني سوف أجلس على مقاعد البدلاء، وقلت له أنه يجب أن يتحدث معي المدير الفني وليس أي شخص آخر".

واختتم: "رفضت حديث كارتيرون وقلت له أنني من كباتن نادي الزمالك، وأنه كان هناك فترة توقف شاركت خلالها وقدمت مستويات جيدة، وقام بإراحتي بدون أي سبب في المباريات الأخيرة".

وواصل" لم تسكن شباكي أي أهداف والمدير الفني معترف بذلك، وجلست بعد مباراة الأهلي بالدوري، وعندما أخطأت جلست إحتياطيا، وكنت ألعب مع الفريق ولدي إصابة كبيرة".

وكشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، سبب موافقته على إعارة جنش حارس الفريق الأبيض، وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: لا نكسب الحرب بلاعبين ضعاف الشخصية ولكن بلاعبين يقاتلون على الملعب، وأهتم بالجانب النفسى للاعبين، لم نكن نستطيع أن نبدأ الموسم ولدينا حارس متميز والبقية كمالة عدد، كان يجب أن يكون لدينا منافسة قوية والأفضل هو من يلعب".

وأضاف: "نحن بشر ولدينا لحظات صعبة ويوجد الكثير من الضغوط ويجب أن نقبل الكثير من المواقف، ولكن في هذه اللحظة كان يجب أن أتخذ القرار ولم يكن سهل علي ذلك، اخترت أبو جبل ثم عواد للبقاء وأن تبدأ الموسم وليس لديك قاعدة حراسة مرمى قوية كأنك تركت باب منزلك مفتوحا".

وعن كواليس أزمته مع جنش في نهاية الموسم الماضى قال كارتيرون: "هذا سيبقى بينى وبين جنش كنت لاعبا من قبل وكان لدى ردود أفعال أيضاً، يجب أن نبدأ الموسم الجديد ولدينا ثلاث أو أربع حراس مميزين، ولا يجب أن نتشتت فى الصراع بين حراس المرمى ونترك مهمة أن يكون لدينا حراس جيدين".