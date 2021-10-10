شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: كنت أحد أسباب انتقال أبو جبل وعواد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر المعار من صفوف الزمالك، أنه ساهم في انتقال الثنائي محمد ابو جبل ومحمد عواد للزمالك قائلا: "تحدثت مع أمير مرتضى منصور عن ضم الثنائي للزمالك، وعواد زارني في البيت لتسهيل انتقاله للفريق الأبيض ورحبت بالأمر".

وأضاف جنش، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "كابتن أسامة نبيه كان مستغرب من قرار إبعادي عن المباريات بعد خسارة ماتش الأهلي.. وهذا ما قاله لي كارتيرون".

وتابع حارس مرمى فيوتشر المعار من الزمالك: "هناك العديد من الأمور الغريبة التي حدثت في الفترة الماضية ومنها قيام مسؤولي الزمالك بتغيير المقابل المادي الذي وقع عليه في عقد التجديد للزمالك بالإضافة إلى تغيير بعض البنود، كما أنه فوجئ بتسجيل عقده مع النادي في اتحاد الكرة من ثلاث نسخ فقط بالرغم من أنه يتطلب وجود الأربع نسخ من العقد كي يتم تسجيل العقود".

وواصل: "كارتيرون قرر مشاركة الحارس الذي يفوز مع الفريق بصفة مستمرة وتحدث معي قبل لقاء دجلة وأكد أنه سيمنحني راحة مع بعض اللاعبين وساشارك بعدها في المباريات بصورة طبيعية وتفهمت الأمر خاصة وأنه منح أكثر من لاعب راحة، ولكن قبل لقاء سيراميكا كارتيرون أخطرني عن طريق مدرب الحراس بابعادي من المشاركة أساسيا في اللقاء".

وختم: "توجهت له وطلبت منه أن يشرح لي أسباب استبعاده لي من المباراة، خاصة أنه هو من وضع نظام المشاركة في المباريات وأنا لم ارتكب أي خطأ وعندما تحدثت معه قال هذا رأيي وأنا حر واعترضت عليه وعليت صوتي، لكني لم أعتد عليه على الإطلاق".

وكشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، سبب موافقته على إعارة جنش حارس الفريق الأبيض، وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: لا نكسب الحرب بلاعبين ضعاف الشخصية ولكن بلاعبين يقاتلون على الملعب، وأهتم بالجانب النفسى للاعبين، لم نكن نستطيع أن نبدأ الموسم ولدينا حارس متميز والبقية كمالة عدد، كان يجب أن يكون لدينا منافسة قوية والأفضل هو من يلعب".

وأضاف: "نحن بشر ولدينا لحظات صعبة، ويوجد الكثير من الضغوط ويجب أن نقبل الكثير من المواقف، ولكن في هذه اللحظة كان يجب أن أتخذ القرار ولم يكن سهلا علي ذلك، اخترت أبو جبل ثم عواد للبقاء وأن تبدأ الموسم وليست لديك قاعدة حراسة مرمى قوية كأنك تركت باب منزلك مفتوحا".

وعن كواليس أزمته مع جنش في نهاية الموسم الماضى قال كارتيرون: "هذا سيبقى بينى وبين جنش كنت لاعبا من قبل وكان لدى ردود أفعال أيضاً، يجب أن نبدأ الموسم الجديد ولدينا ثلاثة أو أربعة حراس مميزين، ولا يجب أن نتشتت فى الصراع بين حراس المرمى ونترك مهمة أن يكون لدينا حراس جيدين".