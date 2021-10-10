شكرا لقرائتكم خبر عن الرنين المغناطيسى يثبت سلامة ركبة عمر رضوان في الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت أشعة الرنين المغناطيسى التي أجراها عمر رضوان حارس مرمى النادى الإسماعيلى والوافد الجديد من الطلائع سلامة اللاعب من إصابة الركبة حيث أخضع الجهاز الطبي للدراويش الحارس للأشعة للإطمئنان عليه قبل خضوعه التدريبات مع الفريق بمعسكره المغلق بالإسكندرية.

وخصص الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى في معسكر الإسكندرية لتجهيز الثنائى عمر رضوان وأحمد عيد الوافدان الجدد لصفوف الدراويش لتجهيزهم فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يلاقى الدراويش نظيره سموحة ودياً في 11 أكتوبر الجارى قبل أن يختتم ودياته ويعود للإسماعيلية لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد لإنطلاق الدورى.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلى تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة الاثنين المقبل.

وكان لاعبو الإسماعيلى يتدربون يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.

وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.