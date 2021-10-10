شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه بياتريز مايا حداد ببطولة إنديان ويلز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 72 عالمياً لسيدات التنس، منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد، وذلك بعد انسحاب منافستها الأرجنتينية نادية بودوروسكا المصنفة رقم ٣٦ عالمياً من منافسات الدور التمهيدى الثانى. ومن المقرر أن تواجه ميار شريف منافستها اللاعبة البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة ١١٦ في دور الـ ٦٤ في الجدول الرئيسي، فى تمام الساعة ٤:١٥ صباحاً بتوقيت القاهرة .

الجدير بالذكر بأن اللاعبه البرازيلية قد خسرت في آخر دور من الأدوار التمهيدية لكنها صعدت الي الدور الرئيسي عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) بدلاً من اللاعبة نادية بودوروسكا.

وفازت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة 72 عالمياً لسيدات التنس، علي دانكا كوفينيتش لاعبة مونتينيغرو المصنفة 87 عالمياً، في أول مباراة بالدور الرئيسي "دور128" لبطولة إنديان ويلز (WTA1000) للتنس، وذلك بمجموعتين نظيفتين جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/1 6/3

وتقدمت ميار شريف لاعبة التنس إلى المركز الـ72 فى التصنيف العالمي للتنس ، برصيد 1014 نقطة ، حيث استطاعت ميار شريف أن تتقدم 24 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت لقب بطولة ألمانيا الدولية بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين “2/6- 3/6”.