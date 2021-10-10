شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: لم أتجاوز في حق كارتيرون ولكني أخطرته بالحقائق التي تحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر المعار من صفوف الزمالك، تفاصيل أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قائلا: "لم أتجاوز في حق كارتيرون ولكني أخطرته بالحقائق التي تحدث، ولم أعلق على قراره باستبعادي بعد الخسارة من الأهلي".

وأضاف جنش، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "عقدي مع الزمالك ينص على منحي مكافأت في حالة الانضمام للمنتخب لمعسكرين".

وواصل حارس مرمى فيوتشر المعار من الزمالك: "أرفض أن أكون سببا في زيادة مشاكل الزمالك، وطلبت مواجهتي مع كارتيرون في تحقيق رسمي".

وكشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، سبب موافقته على إعارة جنش حارس الفريق الأبيض، وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: لا نكسب الحرب بلاعبين ضعاف الشخصية ولكن بلاعبين يقاتلون على الملعب، وأهتم بالجانب النفسى للاعبين، لم نكن نستطيع أن نبدأ الموسم ولدينا حارس متميز والبقية كمالة عدد، كان يجب أن يكون لدينا منافسة قوية والأفضل هو من يلعب".

وأضاف: "نحن بشر ولدينا لحظات صعبة، وتوجد الكثير من الضغوط ويجب أن نقبل الكثير من المواقف، ولكن في هذه اللحظة كان يجب أن أتخذ القرار ولم يكن سهل علي ذلك، اخترت أبو جبل ثم عواد للبقاء وأن تبدأ الموسم وليس لديك قاعدة حراسة مرمى قوية كأنك تركت باب منزلك مفتوحا".

وعن كواليس أزمته مع جنش في نهاية الموسم الماضى قال كارتيرون: "هذا سيبقى بينى وبين جنش كنت لاعبا من قبل وكان لدى ردود أفعال أيضاً، يجب أن نبدأ الموسم الجديد ولدينا ثلاث أو أربع حراس مميزين، ولا يجب أن نتشتت فى الصراع بين حراس المرمى ونترك مهمة أن يكون لدينا حراس جيدين".