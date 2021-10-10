شكرا لقرائتكم خبر عن طارق هاشم: علاقة أحمد رفعت انتهت مع المصرى.. ويجب إنقاذ الأندية الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن علاقة أحمد رفعت جناح أيسر الفريق انتهت مع النادى بعد رحيله إلى فيوتشر فى الموسم الجديد.

وقال هاشم عبر تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى أن يكون هناك تدخل من رابطة أندية الدورى الممتاز لإنقاذ الفرق الجماهيرية فى مواجهة أندية الهيئات والشركات.

وأشار إلى أن الرابطة عليها وضع سقف لأسعار اللاعبين موضحاً أن الأندية الجماهيرية فى مهب الريح فى ظل عدم القدرة على مجاراة فرق الشركات.

وأكد أن سمير حلبية رئيس النادى المصرى دفع من جيبه كافة صفقات الفريق فى الفترة الماضية.

وفى ذات السياق أنهى نادى فيوتشر آخر صفقاته الصيفية مع الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات للموسم الجديد، بضم أحمد رفعت لاعب المصرى السابق لمدة 4 مواسم مقبلة، كما نجح مسئولو فيوتشر فى استعارة عربى بدر لاعب الأهلى لمدة موسم على سبيل الإعارة.