شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: الزمالك فاوضنى وكنت أشجع الإسماعيلى وانضممت للأهلى بكلمة المايسترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة صدقى نجم الأهلى السابق، كواليس رحلته مع كرة القدم قبل الانضمام إلى النادى الأهلى وقال صدقى فى تصريحات عبر برنامج "المجرى" على قناة الأهلى: أشقائى كانوا يلعبون كرة أفضل منى، وكنت أحب كرة السلة أكثر، وهذا ساعدنى فى الارتقاء العالى فى الكرة، ولعبت مع منتخب الشباب قبل انتقالى إلى الأهلى، بدأت كرة القدم فى مركز رأس الحربة، لإن "كان عندى كرة مش بطفش وخلاص".

أضاف: منزلنا منقسم والدى كان زملكاوى وكذلك أعمامى ولكننى ووالدتى وأخواتى كنا أهلاوية، كنت أشجع النادى الإسماعيلى وأحب كرتهم، وكنت سأوقع لنادى الزمالك، لكن أصدقائى أوصلونى لمنزل صالح سليم، وقالى "سمعت انك عايز تيجى الأهلي" فقولتله أكيد، قالى خلاص أنت معانا.

واصل: تلقيت عرضاً من نادى التعاون القطرى قبل انضمامى للأهلى، وكان بمبلغ كبير جدا، لكنى فضلت الانضمام للأهلى، وروجيه ميلا أسطورة الكاميرون كأن أكثر مهاجم أعمل حساب لمواجهته.

أكمل: الاندية فى مصر أقوى من اتحاد الكورة، كان يجب أن يقام دورى استثنائى لنبدأ الموسم الجديد بشكل أفضل، خاصة مع ازدحام الأجندة الدولية بمباريات الأندية والمنتخبات.