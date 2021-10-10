شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزمالك مهدد بالإيقاف لفترة قيد أخرى في قضية سبورتنج لشبونة؟ محاميه يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإيطالي سيلفاتوري سيفالي، محامي نادي الزمالك، إن النادى الأبيض ليس مهددًا بالإيقاف لفترة قيد أخرى في قضية نادى سبورتنج لشبونة، مؤكدا أنه إذا خسرها النادي فإن العقوبة ستكون مالية فقط لافتا إلى أن إدارة القلعة البيضاء باتت مطالبة بتحسين الصورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أقرب وقت ممكن.

وأكد محامى الزمالك، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، علمه بأن الزمالك لديه 15 قضية جارية حاليًا، لكن على إدارته أن تحدد أولويات وتصل إلى تسويات وترضيات مع الأطراف الأخرى لتحسين الصورة أمام فيفا.

وتابع الإيطالي سيلفاتوري سيفالي محامي نادي الزمالك: "يجب أن تكون هذه التسويات في أسرع وقت ممكن حتى لا نصل إلى موقف صعب لا يريده أحد، على الإدارة أن تتحرك سريعًا لتصبح الصورة أفضل".

وفى سياق متصل أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

أضاف لبيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأييد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.