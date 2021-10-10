شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يقود خطة الإحلال والتجديد فى المنتخب.. ومرموش البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، خطة الإحلال والتجديد فى صفوف منتخب مصر مع توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفا لحسام البدرى، حيث يرى كيروش ضرورة بناء منتخب جديد للسنوات العشر المقبلة.

ووضح من فكر كيروش أنه يخطط للاعتماد على اللاعبين الصاعدين، ومن ثم بدأ يمنحهم الفرصة تدريجيا، وهو ما يتضح فى الدفع بعمر مرموش صاحب الـ22 عاما فى التشكيل الأساسى، وكذلك أكرم توفيق فى الناحية اليمنى وأحمد فتوح فى الناحية اليسرى، وفى نفس الوقت لا يمكن إبعاد أصحاب الخبرات، مثل عبد الله السعيد ومحمود الونش وطارق حامد عن المنتخب.

كما سيمنح كيروش الفرصة فى الفترة المقبلة لإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز الصاعد، بجانب حرصه على ضم الحارس الصاعد محمد صبحى وكل ذلك يؤكد أن كيروش يقود مرحلة الإحلال والتجديد فى صفوف المنتخب تدريجيا ومنذ توليه المسئولية.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما أول أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.