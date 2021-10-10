شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: أعلى راتب حصلت عليه فى الزمالك 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر المعار من صفوف الزمالك، بأنه قوبل بعدم احترام فى الزمالك مؤكدا أنه انفعل على كارتيرون ورفع صوته عليه، قائلا: "صوتى على كارتيرون فعلا فى معسكر لقاء سيراميكا، الزمالك لم يقف معى فى أزمتى مع المدرب الفرنسي".

وأضاف جنش فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامى سيف زاهر: "كارتيرون طلب رحيلى عن معسكر لقاء سيراميكا ورفض حضورى اللقاء".

وواصل حارس مرمى فيوتشر المعار من الزمالك: "أغلبية اللاعبين المتواجدين فى الزمالك يتقاضون فى الموسم مع حصلت عليه فى 10 مواسم، وأعلى راتب حصلت عليه فى النادى كان 5 ملايين جنيه الموسم الماضي؟، وبدأت منذ 10 سنوات براتب 150 ألف جنيه".

وكشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، سبب موافقته على إعارة جنش حارس الفريق الأبيض، وقال كارتيرون فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: لا نكسب الحرب بلاعبين ضعاف الشخصية ولكن بلاعبين يقاتلون على الملعب، وأهتم بالجانب النفسى للاعبين، لم نكن نستطيع أن نبدأ الموسم ولدينا حارس متميز والبقية كمالة عدد، كان يجب أن يكون لدينا منافسة قوية والأفضل هو من يلعب".

وأضاف: "نحن بشر ولدينا لحظات صعبة ويوجد الكثير من الضغوط ويجب أن نقبل الكثير من المواقف، ولكن فى هذه اللحظة كان يجب أن أتخذ القرار ولم يكن سهل على ذلك، اخترت أبو جبل ثم عواد للبقاء وأن تبدأ الموسم وليس لديك قاعدة حراسة مرمى قوية كأنك تركت باب منزلك مفتوحا".

وعن كواليس أزمته مع جنش فى نهاية الموسم الماضى قال كارتيرون: "هذا سيبقى بينى وبين جنش كنت لاعبا من قبل وكان لدى ردود أفعال أيضاً، يجب أن نبدأ الموسم الجديد ولدينا ثلاث أو أربع حراس مميزين، ولا يجب أن نتشتت فى الصراع بين حراس المرمى ونترك مهمة أن يكون لدينا حراس جيدين".