شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: رفضت الاحتراف فى بلجيكا من أجل الأهلى ولكن فشلت الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كريم الدبيس ظهير أيسر وادى دجلة عن فشل مفاوضات انضمامه للنادى الأهلى فى انتقالات الصيف الأخيرة.

وقال الدبيس فى تلفزيونية: "رفضت أكثر من عرض محلى وعرض احتراف بالخارج من أجل الانضمام للنادى الأهلي".

وتابع "كانت هناك مفاوضات بالفعل مع الأهلى ولكن لم تتم، انا كنت محتاج الأهلى وعاوز انضم للفريق، رفضت العروض المحلية والخارجية من أجل الانضمام إليه".

وأضاف "الباب أغلق وانا حاليا مركز مع وادى دجلة، ان شاء الله نرجع للممتاز تانى فى الموسم القادم سريعًا".

وواصل الدبيس "رفضت نادى كورتريك البلجيكى من أجل الأهلى، وبعد فشل المفاوضات أرسلوا عرض رسمى جديد منذ 3 أيام للتعاقد معى فى يناير، الأمر حاليًا مع وكيل أعمالى وأصبح الاحتراف هو هدفى الأول وندرس العرض البلجيكي".