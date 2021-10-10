شكرا لقرائتكم خبر عن تومسون يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مايكل تومسون، محترف النادي الأهلي لفريق كرة السلة، عن مستقبله مع الفريق في ظل وجود عرض إيطالي للرحيل عن الفريق.

وقال تومسون في تصريحات تلفزيونية: " احساس عظيم الفوز بالبطولة، والانسجام بين اللاعبين في حالة ممتازة في الفريق، اوجستي عمل اداء عظيم لعمل توليفة مميزة من اللاعبين".

وأضاف: "عقدي مستمر مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم وأنا مستمر مع الفريق".

واختتم: "أملك عرضا من إيطاليا بالفعل وقراري الاستمرار مع النادي الأهلي، انا مركز مع الأهلي في المرحلة الحالية".