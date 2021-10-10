شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: نحاول إذاعة مباراة بطل أوغندا في الكونفدرالية تليفزيونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن فريقه جاهز لمواجهة منافسه السلطات الأوغندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هاشم، عفي تصريحات تلفزيونية إن المباراة ستقام في أوغندا على ملعب نجيل صناعي موضحا أن المصري خاض معسكرا في الإسكندرية وسيتوجه بعدها إلى أوغندا.

وأوضح أن ادارة المصري تحاول إذاعة المباراة تليفزيونيا لإسعاد جماهير الفريق، مؤكدا أن المصري يسعى للمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.