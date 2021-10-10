شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: أتحدث مع الأهلى لتجديد عقدى.. والفريق سبب تتويجى بلقب الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن موقفه من تجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم.

وقال إيهاب فى تصريحات تلفزيونية: "سعيد بالمساهمة فى فوز الأهلى بأول بطولة عربية فى تاريخ النادى وفى المباراة النهائية كنا مجهدين فى الشوط الأول بسبب مباراة الاتحاد السكندرى وخوض شوط إضافى جديد، ولكن تغيير اللاعبين من أوجستى يسير بشكل جيد مع أداء مدرب أحمال الفريق، نخوض مباريات كثيرة فى وقت قليل وهو ما يمنحنا التفوق".

وأضاف عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى البطولة قال "الـ 12 لاعب إلى فى القائمة قاموا ببطولة كبيرة قوى قوى، اللعيبة رجالة وهم إلى بيساعدونى انى أخد لقب أفضل لاعب بشكر الجهاز الفني".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته "هتكلم مع الأهلى فى تجديد عقدى بنهاية الموسم الحالي".

وفى سياق متصل تسلم لاعبو سلة الأهلى جوائز الأفضل فى مختلف المراكز خلال مراسم تتويجهم، بعد ختام المنافسات والتى توج بلقبها النادى الأهلى بعد التغلب على الكويت الكويتى بنهائى البطولة بنتيجة 66/78

واستحوذ لاعبو الأهلى على 3 جوائز فى مراسم الأفضل، حيث نجح إيهاب أمين لاعب النادى الأهلى فى التتويج بأكثر من جائزة خلال مراسم تسليم الجوائز، حيث توج بجائزة أحسن لاعب بالبطولة وجاهزة أحسن جناح، بالإضافة إلى أحمد أبو العلا فتُوّج بجائزة أفضل لاعب ارتكاز ايضا.

وفيما يخص باقى الجوائز فتوج جوهر الجوادى لاعب الزهراء التونسى، بجائزة أفضل جناح، وعلى عبد الرحمن لاعب الكويت الكويتى أفضل لاعب ارتكاز، وهداف الرميات الثلاثية توج بها اليكسندر لاعب الكويت الكويتى، وهداف البطولة نالها زياد شرنوفى لاعب الزهراء التونسى.

وتغلب فريق كرة سلة النادى الأهلى على نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 78 / 66 فى المباراة التى جمعت الفريقين بنهائى البطولة العربية التى يستضيفها الاتحاد السكندرى.

وتُوج الأهلى بلقب البطولة العربية لأول مرة فى تاريخه، ليكون ثانى لقب للفريق خلال الموسم، حيث تُوج ببطولة القاهرة للمناطق خلال الشهر الماضى.

وجاءت فترات المباراة كالتالى:

20/23 للكويت الكويتى

33/36 للكويت الكويتي

49/63 للأهلى

78 / 66 للأهلى

وكان آخر نهائى لفريق سلة الأهلى فى البطولة العربية للسلة عام 2000 أمام نظيره الجزيرة وخسر الأحمر، ليصل لنهائى البطولة بعد غياب 21عاما، ويتوج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه.