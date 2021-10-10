شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثانى جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار السبت، مواجهات قوية فى إطار ثان جولات دورى سيدات كرة اليد العمومي للموسم المحلى 2021/2022.

شهدت هذه الجولة فوز كل من، الزمالك على هليوبوليس 25/20 والأهلى على الترسانة 40/6و الجزيرة على أصحاب الجياد 27/19 و سموحة على هليوليدو 27/7 و سبورتنج على أكاديمية جمال القليبى 39/3 و الشمس على إتحاد الشرطة 36/19 .

بينما تقام الجولة التاسعة يوم 14 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ،سبورتنج مع طلائع الجيش و سموحة مع هليوليدو و الزمالك مع الحوار و الجزيرة مع ستاد المنصورة و هليوبوليس مع الطيران و الشمس مع الزهور و الأهلى مع أصحاب الجياد و المعادى مع الأوليمبى و البنك الأهلى مع أكتوبر .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.