شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين في اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات النادى الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات النادى الأوليمبي المزمع إقامتها الشهر المقبل، تقدم 7 مرشحين.

وتقدم اليوم المهندس طارق السيد بأوراق ترشحه لمنصب رئيس النادى ، كما تقدم كل من إيهاب الكأس وأميرة البحر وأميرة قاسم وعلاء الصاحى لمقعد العضوية فوق السن بينما تقدم بلال احمد بلال، وفيروز محمد إبراهيم لمقعد العضوية تحت السن.

وشهد اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأوليمبي تقدم 4 مرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي في الانتخابات المزمع إقامتها الشهر المقبل.

وتقدم لمقعد العضوية فوق السن كل من إيهاب الكأس، وائل محمد عبد الرحمن إبراهيم، سامية الحفني ، محمد ابراهيم يسرى.

كان اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس شهد تقدم منى احمد بأوراق ترشحها علي مقعد آمين الصندوق كما تقدمت نسرين مصطفي للعضوية تحت السن.

بينما تقدم في اليوم الثاني ناصر الشاذلي بأوراق ترشحه لمنصب رئيس النادى، كما تقدم حسن مفيد بأوراق ترشحه على مقعد آمين الصندوق، وإحسان محمد محمود ابراهيم "هالة دولار" وهشام مصطفى العربي" هشام سلامة"، وحازم المنوفي، وشريف محمود حسن بأوراق ترشحهم على مقعد هجريهم العضوية فوق السن.

كما تقدم العقيد محمود شتا بأوراق ترشحه علي مقعد رئيس مجلس إدارة النادي في الانتخابات المقبلة، في حين تشهد الأيام المقبلة والساعات التى تسبق غلق باب الترشح مفاجآت بالجملة.