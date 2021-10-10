شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النقاز: هناك اتفاق على عودة اللاعب للزمالك في نهاية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حبشي، وكيل التونسى حمدى النقاز، تفاصيل انضمام النقاز إلى أهلي جدة، موضحا أنه ليس إعارة من الزمالك، قائلا: "النقاز قام بالترتيبات القانونية والمالية للزمالك من أجل انتقاله إلى أهلي جدة".

وأضاف حبشي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "هناك اتفاق بين النقاز والزمالك على أن يعود إليه في نهاية الموسم المقبل".

وواصل وكيل اللاعب التونسى: "النقاز انتقل في صفقة حر إلى أهلي جدة وليس إعارة، لأنه ليس مسجلا في الزمالك من الأساس بسبب عقوبة منع القيد الموقعة على النادي".

وأعلن نادى الأهلى السعودى، مساء اليوم، السبت، تعاقده رسميا مع اللاعب التونسى حمدى النقاز لنهاية الموسم الكروى الجارى 2021-2022 فى صفقة انتقال حر.

وذكر بيان نادى الأهلى السعودى عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (28 عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر".